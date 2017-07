Pampita: “Pico se encaró una mina al lado mío y se fue con ella”

Pero ese no fue el primer intento fallido de captar la atención de Pico. En otra oportunidad coincidieron en el mismo boliche. “Fuimos a bailar al mismo lugar. Se encaró una mina que estaba al lado mío y se fue con esa chica“. Aunque Pampita aclaró que debido a su timidez, nunca le dio señales a Pico de nada. Todo comenzó cuando una amiga suya le paso su teléfono a Mónaco y de esta manera el primer encuentro se pudo concretar.

En el programa online que conduce Pampita en KZO contó detalles de las estrategias que utilizó para conquistar el corazón del ex tenista antes de que fueran pareja. “Pico me gustaba un montón”, comenzó con el relato la modelo y contó que una vez lo vio en una fiesta y para llamar su atención junto a una amiga le pidió que se sacaran una foto: “La sacó, ni nos miró y se volvió a sentar. Con la excusa que salió mál, se la pedimos nuevamente. La sacó de vuelta y otra vez se fue“.

Carolina Pampita Ardohain reconoció que fue ella la que en un primer momento estaba interesada por el ex tenista Juan Pico Mónaco, pero que no era correspondida. La modelo contó que él nunca la tuvo en cuenta y hasta que una amiga suya le pasó su teléfono.

