Pampita habló de la denuncia por violencia de género contra su hermano

Vicky Garay denunció por violencia de género a Guillermo Ardohain, hermano de Pampita.

Recién llegada de Estados Unidos, Pampita se refirió al hecho. "Me parece que las cosas no se resuelven en los medios sino en privado, en la Justicia. Pero cada uno se maneja como quiere, yo no soy quien para juzgar. Por supuesto, estoy apoyando incondicionalmente a mi hermano", dijo, en diálogo con Los Ángeles de la mañana, el programa que mirás en las mañanas de El Tres.

"No quiero hacer comentarios porque es un tema de él. Lamentablemente porque trabajo en la televisión, las cosas se ponen así. Yo amo a mi hermano y cuenta conmigo para lo que necesite. Hemos estado todo el tiempo en comunicación en estos días", continuó la ex jurado del Bailando que evitó dar mayores apreciaciones.