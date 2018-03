Picante: el mensaje de Nicole Neumann a Ivana Figueiras

Picante, casi agresivo es el contenido de un mensaje que Nicole Neumann le habría enviado a Ivana Figueiras.

Ambas tenían una relación que se habría roto luego que la modelo y conductora se separó de Fabián Cubero.

Según informó el portal PrimiciaYa, la modelo era amiga de la pareja pero el vínculo se había generado por la amistad entre Tomás Guarracino -marido de Figueiras- y el futbolista de Vélez.

Ivana alquiló el local que Neumann y Cubero dejaron al cerrar la marca de zapatos que tenían en sociedad. Acto seguido, salió a la luz un escandaloso mensaje de WhatsApp que le envió a Figueiras hace algunos meses.

"Cuando Nicole estaba llorando en su programa, todas mis amigas, que sabían de este cuento, me reenviaban ese mensaje diciendo «No puedo creer que encima que te amenazó esté llorando cuando vos no se lo contaste a nadie». Estuve en Intrusos (la semana pasada) y no lo dije. Ese mensaje es real. Me lo mandó Nicole hace dos o tres meses", contó Ivana este martes en Pamela a la tarde.

El WhatsApp al que Figueiras hace referencia es un mensaje que recibió por parte de la ex mujer de su amigo. "Ojo que sé mucho de vos. Drogas. Intentos de suicidios y demás con criaturas al pie… Cosas reales, no como tus pendejadas… No me busques", dice Neumann en un primer mensaje.

"¿Vos te miraste cómo quedaste hecha pelota de cuerpo? ¡Por favor! Hablá donde no hagas agua. Escupir para arriba puede ser muy peligroso", continúa antes de bloquearla.

La pelea es porque, en ese entonces, Figueiras publicó un video de su novio en Instagram en el que aparece con el labio hinchado. "Yo nunca la nombré a Nicole. Me amenazó diciéndome esas cosas fuertes y horribles. Muy agresiva", contó la modelo.