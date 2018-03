Salir al sol: el topless con mensaje de Nicole Neumann

Nicole Neumann publicó una foto en topless en su cuenta de Instagram con un entusiasta mensaje: "Good morning sunshine (Buenos días, sol)".

Good morning sunshine! Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Mar 24, 2018 at 6:06 PDT

El dato es que antes de este posteo, en su Story, compartió otro mensaje: "El león nunca voltea cuando un perro ladra".



Si a esto le sumamos que el divorcio que tramita con Fabián Cubero –tras diez años de pareja– no se estaría desarrollando en los mejores términos, bueno, las publicaciones invitan a tejer “entrelíneas”.

Nicole y Poroto tienen tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. En la última semana, la ex pareja protagonizó una serie confrontaciones que se hicieron públicas. A tal punto que la modelo solicitó una medida cautelar para que su ex marido no se acerque a las casa que compartieron cuando el amor era fuerte.