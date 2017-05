Por un tuit de Lorena Scioli llovieron críticas al ex gobernador

Parece que hoy prefiere no mirar ni escuchar pic.twitter.com/Tm8ghiBnJt

Según publicó Ciudad.com, Lorena, la hija que Scioli tuvo con Margarita Renteria Beltrán, publicó una foto de su hijo tapándose la cara: "Parece que hoy prefiere no mirar, ni escuchar", twitteó, antes de que se supiera la acusación más dura que Gisela Berger le hizo a su padre.

Lorena Scioli, la hija del ex gobernador de Buenos Aires, publicó un sugestivo tuit luego de que su padre anunciara por televisión que será papá junto a Gisela Berger. El mensaje fue enviado antes de que la modelo acusara a Scioli de pedirle que se practique un aborto. Se multiplicaron los mensajes críticos hacia el político.

