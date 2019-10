Con qué necesidad le preguntás a una persona que lleva tiempo separada de su ex pareja –unos dos años y medio– si sigue enamorada.

A Nicole Neumann la consultaron al respecto y estalló. "¡Me desenamoré hace 5 años!", dijo la modelo sobre el vínculo que la unió, y ya no, con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas.

Es más, la panelista trató de "poco evolucionado" al periodista que le hizo este comentario.

"No recibí ningún mensaje de su parte. Tres chicos le crié, tres cesáreas le pasé y amamanté a tres pibes", disparó Nicole en una entrevista con la Once Diez.

“Me desenamoré y no pude seguir con la familia, pero para mi deberíamos seguir unidos. No tiene nada que ver estar sacándose los trapitos al sol, fue mi compañero durante 11 años”, sostuvo Neumann.

Al leer estas declaraciones, el periodista Ángel de Brito interrogó en un tuit: "¿Sigue enamorada?".

Entonces, Nicole respondió por la misma vía y retuiteó el mensaje de una seguidora.