Reír "como en casa": Lo Lumvrise presentan Los más pollerudos

Durante la charla telefónica, la palabra “absurdo” se coló varias veces. Para Taborda, en el humor de Lo Lumvrise “el doble sentido está, pero de un modo sutil, no grosero.”

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo