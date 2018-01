Ridley Scott negocia con Disney un filme sobre el mago Merlín

El cineasta y productor británico Ridley Scott se encuentra en negociaciones con Disney para dirigir una película acerca del mago Merlín, el famoso hechicero perteneciente a la leyenda del rey Arturo y la espada Excalibur.

De llegar a buen puerto las tratativas, Scott podría adaptar The Merlin Saga, una serie de doce libros del escritor norteamericano T.A. Barron sobre el icónico personaje, según recogió la agencia española EFE de medios especializados de Hollywood.

El creador de títulos emblemáticos como Alien, Blade Runner y Misión rescate, estrenará en breve All the Money in the World, filme que relata el secuestro del nieto del magnate Jean Paul Getty que atrajo especial atención de los medios porque en el elenco se encontraba Kevin Spacey.

Tras las múltiples denuncias por acoso y abuso sexual contra el actor, los responsables de la cinta decidieron suprimir a Spacey del montaje final y contrataron a Christopher Plummer para reemplazarlo.

Todo el dinero del mundo (All the money in the world) llegará a los cines argentinos el próximo 8 de febrero.