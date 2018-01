Sale con fotos y bikini: el chapuzón de Graciela Alfano en el mar

Graciela Alfano concedió una entrevista a la revista Gente en la que habló de su presente, entre otros tópicos.

El dato es que estamos en verano y el manual de la edición estival desde Mar del Plata sugiere una nota “playera” con mar, arena y, si es posible, malla.

"Tengo un latifundio. Por eso vengo todos los veranos. Estoy en una casa frente al mar. Y mantengo una rutina muy particular. Me levanto a las cinco y media de la mañana, porque me despierta Benny, este perrito negro que recogí en la escollera el año pasado. A las seis y media estoy en la playa y me quedo hasta las nueve, que no hay nadie. Después duermo, almuerzo y hago una siesta, para disfrutar de la casa a la tarde. Y a las nueve de la noche ya estoy debajo de las sábanas", dijo Grace a la revista que la fotografió –como era de esperarse– disfrutando del sol y del mar.

En la entrevista, la ex jurado de Bailando por un sueño también habló de su salud y de “los amores”.

"El 18 de septiembre del año pasado me rompí una rodilla y me tuvieron que hacer una artroscopia. Estuve catorce semanas sin poder caminar. ¿Sabés lo que es eso? Recién hace diez días que me muevo", dijo.

Fuente: revista Gente



Y al ser consultada sobre una relación con un “amor internacional”, Alfano contestó: "Muchos amores internacionales… Viajo bastante al exterior. Estoy diversificada emocionalmente. Soy muy generosa con mi persona en lo que hace a las experiencias. Lo recomiendo. Como dice la canción, me di cuenta de que «mucho de lo que está prohibido me hace feliz»".