Sergio Denis continúa en estado crítico. A sus 70 años, el cantante sigue luchando por su vida y se encuentra internado en la clínica de rehabilitación ALCA de Buenos Aires, después de ser trasladado desde Tucumán el último 13 de abril.

En diálogo con Diario El Cuyo, Carlos Hoffman, hermano del cantante, indicó: "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona". "Está igual que hace cuatro meses. Estamos esperando, no hay nada que hacer", agregó.

La caída de Sergio Denis ocurrió hace más de cuatro meses durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán por el Día de la Mujer. Mientras interpretaba "Te llamo para despedirme", se desplomó sobre el escenario y cayó en una fosa de cuatro metros delante de todo el público, según publicó Primiciasya.com.

En consecuencia, tuvo graves lesiones en el cerebro como en el pecho y permaneció internado en la terapia intensiva del Hospital Padilla y luego fue trasladado al ALCLA.