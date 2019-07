Silvina Luna reveló que un empresario la usó para darle celos a su esposa y poder volver con ella tras una separación. Según contó, le tendió una trampa para sacarse fotos con ella e inventar una relación que dio a conocer en una revista.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Ciudad Exitoína, la modelo declaró en Incorrectas, el programa de Moria Casán: “Tengo una historia divertida que ocurrió en Mar del Plata cuando estaba haciendo temporada. No voy a decir quién es porque es conocido el hombre: es un empresario de Mar del Plata que está relacionado con el café", comenzó la modelo y la conductora gritó al aire: "Es uno que tiene mis mismas iniciales".

“Es muy amigo de Mirtha Legrand y hacía publicidad en el programa”, aportó Luna y siguió: “Un día que fui como invitada, al terminar, se me acercó y no sé qué verso laboral me metió para convencerme de llevarme hasta mi casa. Salimos de ahí, me llevó hasta donde yo vivía, nos despedimos con un beso normal en la mejilla y listo", contó la panelista de América.

"A la semana sale una nota hermosa en revista Caras con la foto de ese beso, y otras de él corriendo divino por la costa, diciendo que era mi nuevo novio. Después me enteré que se había separado y montó todo este circo pare decir que estaba conmigo, y después terminó volviendo con la señora", explicó Silvina. "Se había separado y me utilizó. Lo llamé y lo re puteé. Fue todo armado, no había pasado nada", concluyó Luna.