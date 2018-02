"Sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato"

La modelo Emilia Claudeville, que fue panelista del ciclo Duro de Domar cuando el programa era conducido por Roberto Petinatto, denunció que sufrió "acoso y violencia" por parte del músico y definió su último año del ciclo como "una pesadilla".

En una entrevista con el programa Segurola y Habana, aseguró que el conductor la "odiaba porque era mujer" y que "la cosa se puso peor" luego de enfrentarlo y decirle: "Señor, usted a mí me da asco".

“Quiero decirlo con palabras claras. Yo sufrí acoso por parte de Pettinato, también sufrí violencia por parte de Roberto Pettinato. Sentí que su forma era así, que todos lo sabían y todos lo veían. Se naturalizó tanto su postura, esa especie de personaje que después entendí que era mucho más grave, porque esa manera burda, grotesca, exagerada que tenía de hacerlo frente a todos, construye una burbuja que lo hace parecer poco serio, cuando en realidad es muy en serio lo que hace. Porque mientras él lo hacía a modo de chiste delante de gente, a mí me tocaba, me chupaba el cuello y me hacía mierda la dignidad y me humillaba”, relató Emilia.

"Estuve todo un año encerrándome con llave en el camarín. Tenía mi camarín frente al de él, hasta que empecé a llegar lista (para salir al aire desde mi casa)”, reveló.

Y abundó: "Una vez me agarró muy fuerte del brazo, me tiró contra la pared y me pidió que lo dejara comerme el cuello".

"Estuve por renunciar un montón de veces. Mis quejas a la producción para con él existieron. En privado y en público, y la respuesta era que si no quería estar ahí, había un montón de chicas dispuestas a ocupar mi lugar. Yo decía, ¿por qué me tengo que ir si sólo quiero hacer bien mi trabajo? Y que no me hinchen. Porque sino, viene otra víctima a la que le va a pasar lo mismo. Pero es simple. El machismo es capitalismo, el que daba plata ahí era él, no era yo. Eso lo entendí”, sostuvo Claudeville.

"La batalla la ganó Pettinato porque yo hace dos años que no piso un estudio de televisión. Viví una pesadilla no sólo por él si no por la complicidad del resto", afirmó la modelo en la charla con la periodista Julia Mengolini.