Karina Mazzocco contó que Pettinato la acosó: "Le puse un límite y fue peor"

Karina Mazzocco sumó su testimonio a los de otras ex compañeras de trabajo de Roberto Pettinato, quienes lo denunciaron por acoso y maltrato laboral. La modelo y conductora contó que el ex Sumo se propasó con ella y que cuando intento frenarlo, “el acoso, el maltrato, el destrato y la descalificación fueron peores".

Mazzocco estuvo este domingo en el programa que conduce Luis Novaresio por Canal 9, Debo decir. Y allí contó que también fue víctima de Pettinato quien la semana pasada fue repudiado tras su dichos sobre el acoso y un –cuanto menos– torpe pedido de disculpas.

"Fue muy difícil trabajar con él dos años. Yo soy una cultora del bajo perfil en mis más de 20 años de camino andado y nunca había dicho nada al respecto –comenzó la modelo–. Hoy a la tarde pensaba 'Si Novaresio me pregunta acerca de este tema…', y se me cruzaban por la cabeza la familia de Pettinato, sus hijos, su mujer… '¿Qué digo?' Me preocupa lo que piense su familia, pero más me preocupan todas las denuncias que se hicieron hasta el momento. Esa película la vi".

Según su testimonio, después de casi 20 años tomó la decisión de contar lo que vivió con Pettinato para evitar "que lo haga con otras personas": "Me pasó que por poner el límite después fue peor. No solo el acoso; (también) el maltrato, el destrato y la descalificación".

Mazzocco y Pettinato trabajaron juntos en Todos al diván, el ciclo emitido entre 1999 y 2001 por Canal 9. El conductor había sido denunciado de acoso previamente por Mariela Anchipi, la mujer de Dady Brieva, y por otras mujeres con las trabajó: la periodista Fiorella Sargenti, la locutora Mariana de Iraola, la humorista Señorita Bimbo y Úrsula Vargues.