En medio de las repercusiones por la serie biográfica de Carlos Monzón, Susana Giménez –ex pareja del boxeador– ofreció detalles de la relación. "Nosotros nos amábamos brutalmente, y así también nos peleábamos", dijo, en diálogo con la revista Gente.

"Era celosísimo. Odiaba que me mirasen. Muchas veces tuve que desviar la mirada si alguien conocido se acercaba, porque si me saludaban se desataba el conflicto", contó Susana sobre las distintas situaciones de violencia de género que padeció junto al ex campeón del mundo

"El tema es que, al retirarse, Carlos estaba al pedo todo el día. Y no tener nada que hacer lo mataba", continuó Giménez.

"Yo tenía que seguir con mi trabajo, con mis cosas, y entonces él empezó a no ser tan adorable como lo había sido siempre", cerró la diva sobre la relación con el femicida de Alicia Muñiz, su última pareja. Por ese crimen de poder fue condenado a cumplir la pena efectiva de once años de prisión en julio de 1989.

Susana Giménez y Carlos Monzón se conocieron durante el rodaje de la película La Mary (1974), de Daniel Tinayre.