Un rosarino unirá la ciudad con Alaska a bordo de una Renoleta

Ariel vive en barrio Rucci y tiene 33 años. Hasta hace días trabajaba en telecomunicaciones y estudiaba en el Profesorado de Historia. Sin embargo, hace un tiempo reenfocó sus esfuerzos hacia un sueño: viajar a Alaska en un Renault 4 S modelo 73, al que bautizó "Alegre Roger 2".

En días todo estará listo: auto, papeles, equipaje, cuenta Ariel al tiempo que resalta que eso de viajar es una gran pasión: "Siempre me gustó viajar, soy de esas personas que tiene «mapamunditis»", comenta entre risas mientras detalla cómo será ese recorrido que comenzará en breve.

En los más de 30 mil kilómetros que piensa recorrer, el contacto con los suyos será por celular y redes sociales, como Instagram. La cuenta "Alaska liviano de equipaje" será también una vía de contacto para viajeros como él. Pero no descarta que lo pasen a visitar: "Tengo algunos amigos que a lo largo del viaje se van a ir sumando en algunos trayectos", detalló.

La travesía le demandará varios años y tanto su familia como sus amigos están felices. "A mí mamá y mi papá les hubiera encantado hacer algo así, pero eran otros tiempos, así que yo viajo también por ellos", comentó al tiempo que dijo que en el trayecto no estará solo: "Cuando ploteen el auto atrás van a estar las manitos de mis sobrinos; el más grande ahora tiene ocho años. Va a ser como si me dieran empujoncitos para no parar".

Con todo casi listo, Ariel sabe que es mucho tiempo que pasará lejos de los suyos. Incluso sus sobrinos ya no serán tan niños cuando el regrese, pero en ese sueño por cumplir todos estarán presentes en su corazón. Y explicó además que otra de las razones de esta odisea es "mostrar con el ejemplo que nada es imposible".