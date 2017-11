Una rosarina asegura ser hija del escritor Roa Bastos

Una rosarina asegura ser hija del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Tras descartar en mayo pasado que su papá de crianza no es su progenitor, la mujer que hace más de una década está radicada en Europa, considera que su papá biológico es el intelectual, quien vivió en Rosario y conocía a su madre. Hace meses intenta contactarse con los hijos reconocidos de Roa Bastos pero no obtiene respuestas.

En contacto con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), Claudia Gutiérrez, maestra de yoga, radicada en Dublin hace 11 años, confirmó su intención de practicarse un análisis genético para determinar si, en efecto, es hija de Roa Bastos. Ella cree que también su hermano Sergio es hijo del escritor. “A principio de este año mi hermana mayor–somos 4 hermanos–le comunicó a mi hermano que ella tenía dudas de que fueran hermanos de parte de padre y se hicieron un adn entre ellos que determinó que no compartían padre. Yo soy la menor y muy parecida a mi hermano, entonces me hice el adn y salió eso mismo, que no soy Gutiérrez”, sostuvo.

A pesar de que Sergio no quiso avanzar en la búsqueda de su identidad, Claudia comenzó a dedicarse, a través de testimonios e Internet, a obtener información que la pueda acercar a sus orígenes. “Peleo por mi identidad, es una lucha mía. Desde que me enteré que no soy Gutiérrez me trato de comunicar con una supuesta hermana en Francia que en prinicipio me respondió pero después se cortó. Hace bastante que vengo pidiendo pero no logro que me acepten pero tienen miedo”, destacó.

La teoría de Claudia consiste en que su madre, Clara Passafari, etnóloga y escritora, defensora de los derechos indígenas y el escritor mantuvieron una relación amorosa exra matrimonial de la que nacieron su hermano y ella. “Él estuvo 30 años en Argentina y en la época en que nacimos mi hermano y yo eran compañeros en la Universidad de Rosario. Mi mamá le creó una cátedra de Literatura latinoamericana. Yo nací en el 66'. Luego, él inicia una relación formal con una señora con quien se exilia a Francia en la dictadura y tienen dos hijos. También tuvo otro que falleció y tres más en Francia”, señaló.

“Cuando no vivís en tu país el tema de las raíces es más fuerte, me cercenaron la mitad de mi ser, no tengo más las raíces de mi papá. Quiero saber la verdad. La figura de mi papá de corazón siempre fue la más importante, fue una persona maravillosa pero lo genético ya no está más”, lamentó.

Es por esta inquietud que no la abandona que Claudia decidió hacer pública su búsqueda a través de las redes sociales con una carta a quienes podrían ser sus hermanos. "El papá que yo conocí como mi padre murió cuando yo tenía 25 años y mi mamá 2 años después, sin mencionar una palabra o dejar algún mensaje o una carta, nada", reveló en su perfil de Facebook. En efecto, Sergio y Claudia fueron criados en la misma casa con sus hermanos mayores y el hombre que finalmente se encargó de su crianza. Según la mujer, se resolvió de esta manera para salvaguardar la reputación de su mamá.

Según publicó La Nación, Claudia es hermana menor de Mónica Gutiérrez, reconocida periodista argentina y presentadora del noticiero América Noticias. Fue Mónica quien le reveló que durante una entrevista que mantuvo con Roa Bastos a finales de la década de 1980, el escritor la reconoció como hija de Clara Passafari y le comentó que recibía noticias sobre sus hermanos menores de parte de la madre, pero sin aclarar nada más.