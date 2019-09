No se sabe quiénes ni por qué atacaron a balazos al ex jefe de la Policía Federal delegación Santa Fe. Pero sí a quién llamó el propio Mariano Valdés segundos después de ser baleado en plena autopista Rosario-Buenos Aires. El ex comisario intentó contactarse ocho veces con su segundo en la fuerza, Higinio Bellagio. Ambos fueron imputados esta semana por, entre otras cosas, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“(En el celular de Valdés) había múltiples llamadas segundos después de la balacera en la autopista”, confirmó la jueza de la causa, Marisol Usandizaga en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2) y llamó la atención que ninguno fue al 911 para pedir ayuda: “Llamó a Bellagio en ocho oportunidades”.

Esto fue lo que los fiscales Matías Edery y Eugenia Lascialandare presentaron en la audiencia imputativa.

Valdés había asegurado que esas llamadas las hizo por Roxana González, la oficial de 27 años que lo acompañaba en el auto al momento del ataque; sin embargo, González –que se encuentra bajo el programa de protección a testigos– lo desmintió.

Para la jueza, las pruebas que presentaron los fiscales refuerzan la versión de la suboficial y desechan el testimonio de Valdés.

“Tengo que creer con la evidencia que lo que dice ella es cierto. Básicamente que el enfrentamiento que ocurre en la autopista no es como dice Valdés, que se cruza enfrente un auto y tres personas empiezan a disparar. Ella dice que existe el vehículo pero que él (por Valdés) desciende, intercambia palabras, que la conversación adquirió otro tono y se empiezan a escuchar los tiroteos”, resumió la magistrada.

“Lo que pasó (ese 9 de septiembre) es lo que está tratando de ocultar Valdés”, dijo la jueza.