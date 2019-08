Este jueves, luego de la reunión que mantuvo con la mesa de enlace en sus oficinas del barrio porteño de San Telmo, el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió a los dichos de Mauricio Macri sobre este proceso que derivará en las elecciones generales de octubre: “El gobierno debe estar contando los días”, aseguró. En cuanto al encuentro con las patronales del campo, todos los asistentes destacaron que fue una reunión “positiva” y “fructífera”.

Fernández, que era esperado por un gran número de periodistas en la calle, hizo algunas declaraciones al pasar. Y cuando le apuntaron que Macri le había reclamado a la oposición “responsabilidad” para llegar “de la mejor manera posible” a las elecciones de octubre, el candidato más votado en las Paso respondió: “El gobierno debe estar contando los días”.

Alberto Fernández estuvo acompañado en la reunión con los integrantes de la Mesa de Enlace por su jefe de campaña, Santiago Cafiero, y la economista Cecilia Todesca.

El ex jefe de Gabinete de la Nación aclaró que la reunión con las patronales del campo había sido "fructífera" y que no haría declaraciones porque "no tengo nada que contarles".

Luego, en su cuenta de Twitter, Fernández publicó: "El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria".

"Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina", finalizó.

El campo es una pieza fundamental para encender la economía y volver a crecer. Me fue grato volver a encontrarme con los miembros de la Mesa de Enlace Agropecuaria.



Hemos dejado atrás los desencuentros y hemos decidido trabajar entre todos para poner de pie a la Argentina. pic.twitter.com/2BaNy0SpKA — Alberto Fernández (@alferdez) August 29, 2019