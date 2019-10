El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este martes un acto en la sede del Partido Justicialista por el 124° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón.

En el acto, pidió al PJ "no desunirse" y dijo que lo "único que no se perdonaría" en una eventual presidencia es que "nosotros nos equivoquemos haciendo algo que la gente no espera que hagamos".

Además, dijo que “poner en marcha la Argentina es poner en marcha la política” y afirmó que “la mejor sociedad es la sociedad que debate, es la sociedad que controla al que gobierna”.

Durante el encuentro, Fernández recibió el resultado del trabajo de las 18 comisiones técnicas del Partido Justicialista (PJ), que elaboraron propuestas para diversas áreas.

“Todos entendemos el desafío que tenemos por delante. Es el desafío de todos. Garantizarnos que la Argentina, que se está poniendo de pie confiando en nosotros, empiece a caminar por el sendero correcto, que es el sendero que ha abandonado con Macri”, dijo Fernández al cerrar el homenaje por el 124 aniversario del nacimiento de Juan Perón, que se realizó en la sede del PJ, en Matheu 130.

Durante el acto, del que participó junto al presidente del PJ, José Luis Gioja, el candidato afirmó: “Los tiempos que vienen son tiempos difíciles y es importante que estemos unidos. Todos los días nos plantean una pelea nueva. No es casual. Nos necesitan divididos. Eso nos hace vulnerables”.

Entre los asistentes al acto, estuvieron Ginés González García, los diputados Eduardo De Pedro, Daniel Filmus, Daniel Scioli y Agustín Rossi, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, Felipe Solá, el sindicalista Víctor Santa María, el senador Fernando Solanas y Mario Cafiero.

Además, participaron los gobernadores Juan Manzur (Tucuman), Lucía Coparcci (Catamarca), Gildo Insfran (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Domingo Peppo (Chaco). También estuvieron intendentes y referentes sindicales.