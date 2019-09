A 35 días de las elecciones generales del 27 de octubre próximo, comienza este domingo la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual de las distintas fuerzas políticas que competirán en esos comicios.



Se trata de más de 60.000 horas de publicidad audiovisual gratuita que fueron sorteadas por la Dirección Nacional Electoral (DINE) entre las fuerzas políticas que superaron el piso del 1,5% de los votos en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado.



El presidente Mauricio Macri, candidato a la reelección, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio adelantaron el sábado en las redes sociales, uno de los spots de campaña en el que ciudadanos comunes ratifican su apuesta por el oficialismo, con las leyendas "Somos" y el clásico "Sí, se puede".



Con la consigna "somos los optimistas, los que creemos en la honestidad, en la democracia y en el diálogo", e imágenes de estudiantes, trabajadores, amas de casa y educadores desde la vía pública, plazas y obras, el anuncio exhibe leyendas de la gente común en las que se busca resaltar los valores "que no se negocian", pero que también asumen "lo que falta por hacer".



El Frente de Todos, que postula a Alberto Fernández para la Presidencia, tendrá como slogan central de las piezas el lema "Argentina de pie", que el sábado fue tendencia en Twitter.



"Vamos a recuperar la esperanza. Vamos a poner a la #ArgentinaDePie" es la consigna central de los spots, en tanto que trascendieron también los que lanzará el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, con el slogan "Vienen aires nuevos".



En tanto, el principal spot de campaña de Consenso Federal muestra al candidato presidencial Roberto Lavagna como el que "logró sacarnos de la peor crisis" del 2001, bajo el slogan "Sabemos hacerlo".



"Para salir de la crisis, hoy como ayer Lavagna", dice la pieza de 36 segundos que comienza con una voz en off que afirma: "La Argentina retrocede y cada día que pasa nos acercamos más al 2001".



"Las noticias de hoy parecen las de ayer", dice el locutor del spot de Consenso Federal mientras se suceden imágenes de Christine Lagarde, del FMI, militantes de La Cámpora, los bolsos arrojados al convento por el ex funcionario kirchnerista José López, los saqueos y la represión del 2001.



El Frente de Izquierda, que lleva como candidato a presidente a Nicolás del Caño, lanzará un spot con la consigna "Socios" en los que afirma que "hubo una sociedad en el ajuste entre el macrismo y el peronismo".



En otro spot, la izquierda emula a la serie española "La casa de papel" que muestra la crisis bancaria que se desató tras las PASO del 11 de agosto y propone "romper con el FMI y nacionalizar la banca".



El Frente Unite presentará un spot central de 36 segundos donde la fórmula presidencial, formada por José Luis Espert y Luis Rosales, dialoga sobre la necesidad de "cambiar un sistema que destruye a la gente".



Mirando a cámara, Espert y Rosales piden a los electores no votar "por el pasado, ni tampoco por el presente, sino animarse al futuro".



Finalmente, en el Frente NOS, se buscará con los spots instalar a Juan José Gómez Centurión como "el candidato de orden", con la intención de llegar a los electores del interior de país, que "comparten valores como la vida, la familia, el trabajo y la patria", dicen desde ese comando de campaña.



"Si votás Fernández, votás aborto" y "Sin orden, no hay país", son las dos ideas fuerza que utilizarán los spots de campaña de Gómez Centurión.