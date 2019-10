Desde 2017, cuando el Concejo actualizó su sistema de datos con el proyecto “Parlamento abierto y digital”, todo el funcionamiento interno del cuerpo está digitalizado y es fácil de publicar. Sin embargo, hace dos años que un campo sensible no se actualiza: las asistencias de los concejales a las comisiones de trabajo.

El Sistema de Gestión Parlamentaria (SGP) realiza un seguimiento de todo el recorrido que realiza un expediente: desde su ingreso por mesa de entrada hasta su eventual aprobación en el recinto y su posterior publicación. En el medio, otro software, el de Sistema de Votación en Recinto (SVR), reúne lo actuado en las sesiones (temario, quórum y voto).

Toda esa información es pública y debería estar cargada en la página web de la institución, en su sección de “Concejo Transparente”. Sin embargo, existe un “hueco” en el Palacio Vasallo en donde esa información (una forma de ver cuáles ediles trabajan y cuáles no) se pierde.

Pero antes de navegar en ese vacío, para entenderlo, veamos qué es el Concejo y cómo funciona su mundo interno en tres pasos.

1. Concejo y normativas

Si bien el Concejo es un organismo político clave para la ciudad, su funcionamiento suele quedar encapsulado, al margen de la mayoría de los rosarinos. Se conocen más los proyectos polémicos o las peleas entre sus integrantes que la producción que hacen (deberían hacer) semana a semana dentro del edificio del Palacio Vasallo.

Este informe multimedia de Rosario3 ofrece un breve resumen del Concejo, sus comisiones, el recorrido de los proyectos y qué hacen sus 28 integrantes.

.