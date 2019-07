Tras la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricky Martin, que participó activamente de las manifestaciones en su contra, publicó un sentido mensaje de agradecimiento y esperanza en Instagram.

Con los ojos hinchados, probablemente porla falta de sueño y las lágrimas, Ricky Martin grabó un video de poco más de dos minutos donde se refiere a la renuncia de Rosselló.

“Puerto Rico lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas como (Mahatma) Gandhi”, comenzó Ricky Martin.

“Exigimos respeto y nos escucharon, exigimos respeto por la niñez de Puerto Rico, por las mujeres, por la comunidad LGBT, por nuestros difuntos –continuó–. Esto no va a volver a suceder. No vamos a dejar que nadie nos pisotee de esta manera. Hay mucho por hacer: ahora es que tenemos que empezar a trabajar”.

Ricky Martin destacó que “después de muchas décadas de un Puerto Rico divido”, el pueblo está unido: “Pasamos la página, veo un futuro lleno de luz, tengo mucha calma”.

“Estoy celebrando, estoy de fiesta, he llorado, he pasado por todo. Esto ha sido como un parto –contó–. Pero estamos bien. Vamos a ser un ejemplo. Podemos lograr muchas cosas ahora. Fuera la corrupción, fuera la basura. Estamos unidos. No tengo miedo. Rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país”.

Y advirtió: “Que se preparen porque lo que viene es maravilloso. A los líderes de este mundo le tiemblan las rodillas. Hemos escrito una página muy importante de la historia”.