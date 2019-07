Luego de encabezar la cumbre del Mercosur, Mauricio Macri participó en la capital provincial de un acto político con los precandidatos a diputados nacionales de Santa Fe y Entre Ríos. Lo hizo junto a su compañero de fórmula Miguel Pichetto y los dirigentes del frente Juntos por el Cambio de ambas provincias.

Durante su discurso, el mandatario nacional resaltó las políticas nacionales en materia de combate al narcotráfico y sostuvo que durante su gestión se encarcelaron a los líderes de la banda rosarina de Los Monos.

“Estamos convencidos que en el pasado no hay ninguna solución a nuestros problemas”, dijo Macri y aseguró que durante su presidencia se registraron “85 mil detenidos por narcotráfico en la Argentina que hoy tiene sus fronteras cuidadadas”.

Por otra parte, prometió no volver a aumentar tarifas. “Les prometo seguir cerca como he estado siempre, visitándolos en sus casas, en sus fábricas, en sus pymes. Escuchándolos y llevando todo el alivio que esté a mi alcance. Sin comprometer el futuro pero sí tratando de ayudar, no aumentando tarifas, tratando de llevar créditos Ansés”, expresó en su discurso de Santa Fe.

Además, agradeció a “todos los argentinos que han puesto el hombro, que han bancado”.

“Hacer un cambio de raíz, cuesta. Sobre cuando el punto de partida es tan desastrozo como el que tuvimos, con una herencia tan pesada y en el medio nos agarró la peor sequía de la historia”, dijo Macri.

“El camino que hemos tomado es el camino correcto. Empezamos a ver de vuelta la luz hacia dónde queremos ir, hacia ese futuro que todos queremos”, expresó el presidente.

Macri encabezó el acto en el Ateneo del Colegio de la Inmaculada Concepción, donde se montó uno de los característicos actos de campaña en 360 grados.

Los otros discursos

Durante el acto en Santa Fe, el precandidato a diputado nacional Federico Angelini expresó: “A diferencia del kirchnerismo, hoy tenemos un gobierno nacional que plantea un proyecto de futuro. Sabemos que es un camino que a todos nos genera un esfuerzo, pero es el camino de la verdad”.

El referente santafesino además agregó: “Por supuesto que existe el camino políticamente correcto, demagógico y cortoplacista, pero hay que recordar que en 2015, por ese camino, casi nos convertimos en otra Venezuela devastada”.



“Para el presidente Macri, Santa Fe es una provincia prioritaria para motorizar el crecimiento del país; por eso se ha reactivado el transporte ferroviario para mejorar los costos y los tiempos logísticos de la producción que llega a los puertos de Rosario; se terminó la obra en la Circunvalación que el Kirchnerismo dejó inconclusa, se adjudicaron más de 10 proyectos de energías renovables; se están ejecutando los trabajos en el Gasoducto Regional Centro y avanzando con las etapas del Gasoducto del NEA”, resaltó el referente santafesino.



Miguel Pichetto, por su parte, destacó la “diplomacia presidencial” ejercida por Macri, a quien definió como “un líder internacional reconocido y valorado por sus pares”, y sostuvo que “para que crezca nuestra economía nacional, hay que integrarse al mundo”.



“Vamos a trabajar juntos por el país para crecer, para crear empleo y para que la Argentina se consolide definitivamente”, puntualizó.