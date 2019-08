Este lunes, el periodista Eduardo Feinmnann sorprendió con duras críticas contra el gobierno nacional tras su derrota electoral en las Primarias. Y reconoció que “el cambio” era Alberto Fernández y no Mauricio Macri. Sus seguidores entendieron en el cambio de opinión algo más y se lo hicieron saber y por eso el periodista salió a aclarar que su límite seguía siendo Cristina Fernández, llamativamente, la compañera de fórmula de Alberto.

.

“No me panquequée. Sigo defendiendo los valores de siempre, con cualquier gobierno. Mi límite siempre es Cristina”, sostuvo Feinmann en su programa de radio.

“Yo sé que hay mucha gente decepcionada conmigo porque fui muy duro con la gente del gobierno. Yo no me pasé al chori y a los 500 mangos”, reconoció y aclaró que su rechazo a Cristina se mantiene inalterable: “No veo a una Cristina buena, siempre va a ser mala, malísima, la presidenta más corrupta de la historia argentina. La quiero ver presa y tomar champagne del pico cuando la vea. No la quiero ver más”.

“Argentina tiene que terminar con todo eso. La verdad que el domingo el 47% de la gente la votó. A mí eso me da pena, pero es lo que hay. No puedo creer, sinceramente, que en este país se vote a una candidata con 12 procesamientos y siete pedidos de prisión. Me da pena, pero ocurrió. Quizás al 50% de los argentinos les gusta vivir con libertades limitadas, con cepo, con persecución a la prensa. Quizás a la gente le encanta, lo dijo en las urnas”, ironizó.