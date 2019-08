Después de haber firmado una solicitada de intelectuales y artistas a favor de la fórmula Fernández-Fernández, Carlos el Indio Solari advirtió que está dispuesto a dejar la Argentina si Mauricio Macri gana las elecciones y continúa cuatro años más en el poder.

En una entrevista con El Destape Radio, el músico dijo: “Se están muriendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no lo voy a soportar otra vez”.

El Indio comparó la situación social con la de 2001: “No está tan lejos como para que la gente lo olvide”, señaló.

Y advirtió que si gana la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner tampoco será un lecho de rosas, pues "recuperar este país va a ser muy difícil".

También habló de las denuncias por corrupción contra Cristina.”Si todavía no la embocaron es porque está muy difícil encontrarle algo”, afirmó.