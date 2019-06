Todos quieren a Omar Perotti. El gobernador electo de Santa Fe es por estas horas materia de disputa dentro del justicialismo de cara a las elecciones nacionales. Está claro que su apoyo a una u otra fórmula arrastraría votos de su abundante cosecha obtenida el domingo pasado. Así, ¿Pichetto o Cristina?, es la cuestión. Sin embargo, lejos de sentirse condicionado, el rafaelino no acusa recibo a la impaciencia del resto y hace tiempo.

Hay peronistas en fórmulas presidenciales distintas, antagónicas. Por un lado, Miguel Pichetto quien decidió acompañar como candidato a vice presidente a Mauricio Macri y por otro, a los Fernández, es decir, a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Desde ambos sectores, advierten que para ganar Santa Fe necesitan del gobernador electo. Sin embargo, Perotti fiel a su estilo reservado, no soltó prenda y si bien se espera que apoye a los Fernández tampoco sacudirá esa bandera como propia antes de tiempo. Es que se sabe que muchos de los electores que le pusieron la banda de gobernador son los mismos que en otras épocas apoyaban a Carlos Reutemann. Es decir, no son precisamente seguidores de Cristina, incluso muchos votarán con los ojos cerrados a una continuidad de Macri en la Casa Rosada.

Este lunes en el programa Tres Poderes de 5RTV, el senador provincial Alcides Calvo, hombre de suma confianza de Perotti, justificó la falta de decisión del rafaelino: “El objetivo nuestro era tratar de recuperar la provincia y para eso necesitamos de todos los sectores del justicialismo, no podíamos desvirtuar ni desaprovechar cualquier esfuerzo. A partir de ahora será un tema que debemos incorporar, no es una postura especulativa”, descartó y aseguró que esta semana o la próxima buscarán reunirse con referentes provinciales para “ver de qué manera encaramos la campaña nacional”.

“No está definido”, remarcó cuando los periodistas David Narciso y Maximiliano Respindola le preguntaron si apoya o no a la fórmula Fernández-Fernández.

Sin embargo, para el justicialista Leandro Busatto, recientemente electo diputado provincial por Juntos, la acción de Perotti en relación a las elecciones nacionales ya está dada. Integrante del grupo más cercano e íntimo del candidato presidencial de Todos, se refirió a este tema en Radiópolis (Radio 2): “Entendemos que apoya a la fórmula Fernández-Fernández. Omar es una persona que evita pronunciarse, es precavido, así es su forma de conducirse”; planteó y añadió: “Está claro que el 22 de febrero el Frente Juntos firmó un acta programática en la Justicia electoral que en su punto 17 establece que los candidatos y candidatas del Frente Juntos acompañarán a los candidatos y candidatas justicialistas”. Luego, remarcó: “Está por fuera de discusión que el Frente Juntos acompaña al Frente Todos. No es una cuestión de apetencia personal o gusto sobre candidatos”.

Por último, aclaró: “El frente Juntos tiene como columna vertebral al partido Justicialista, si hay peronistas en otro lugar lo tendrían que explicar, pero no nosotros que sí estamos en el partido”, dijo en relación a Pichetto, quien por las dudas, ya se comunicó con Perotti para pedirle que si no lo va a acompañar, al menos, que no ande agitando kirchnerismo por ahí.