Cristina Fernández de Kirchner viene este jueves a Rosario a presentar su libro Sinceramente. El acto, que se espera multitudinario, tiene una lectura política insoslayable de cara a las elecciones nacionales de octubre. La asistencia del gobernador electo Omar Perotti, es una de las presencias más significativas y de mayor peso. Pero ¿irá a la presentación?

Sobre este punto y otros aspectos de la organización del acto habló el diputado electo por el PJ unido, Leandro Busatto. En diálogo con el programa Radiópolis, de Roberto Caferra, brindó algunos detalles al respecto. “La convocatoria es en el Salón Metropolitano pero no es abierta porque el salón tiene una capacidad para 1500 o 2000 personas”, sostuvo y ahondó: “Se están cursando invitaciones de parte del Instituto Patria y de la editorial”, indicó sobre Random House Mondadori que suma ya unos 95 mil ejemplares del título. Según detalló, entre los invitados hay científicos, periodistas, artistas y también dirigentes políticos.

“Omar tendrá que ver su agenda”, advirtió tras confirmar la invitación a Perotti al evento. “El domingo estuve con él pero después no hablamos, naturalmente está invitado. Rodenas –confirmó en relación a la electa vice gobernadora–sí va a estar”, manifestó. Cabe señalar que la estrategia del senador es dilatar lo más posible su postura en relación a las elecciones nacionales con lo cual es muy seguro que no asista a la presentación del libro ya que lo acercaría mucho a la fórmula Fernández-Fernández.

Luego, en relación a las características generales de la presentación, dijo que para figurársela hay que remontarse al acto que encabezó la senadora nacional en la Rural de Buenos Aires. “Habrá dos pantallas gigantes afuera con libre disponibilidad para todos los que quieran ir”, aclaró.

La candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández no sólo arriba a Rosario en el marco de la histórica victoria del peronismo a nivel provincial tras 12 años de gobiernos socialistas en la Casa Gris sino también el día de la celebración del Día de la Bandera, en la cual se espera la visita del propio presidente Mauricio Macri. Al respecto, Busatto indicó: “No queremos interferir en el acto oficial por eso en otro lugar y horario, no vamos a hacer alusión a la bandera y la cuestión electoral, no vamos a entrar en una cuestión de rivalidades de quién lleva más gente, sería una estupidez competir en un tema tan sensible”.

“El acto está nutrido de presencia política pero sin vocación de hacer un acto de campaña”, advirtió y explicó que se eligió el 20 de junio por varias razones: una agenda apretada de parte de la editorial pero también la “empatía” de Cristina con los rosarinos y el festejo del símbolo patrio.

Antes y después

El diputado electo confirmó que Cristina llegará a Rosario antes de las 17, hora en la que está prevista la presentación. Contó que se está buscando un hotel para que la senadora se instale aunque aseguró que no será durante la noche anterior sino tan sólo unas horas previas.

Sobre lo que sucederá después del acto junto al periodista Marcelo Figueras, observó: “Seguramente habrá un encuentro con la gente, saldrá a saludar”, anticipó.