El pedido de la Justicia Federal para quitarle los fueros a la senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, imputada en la denominada Causa de los Cuadernos, ingresó este lunes al Senado nacional.



El documento fue enviado por el juez federal Claudio Bonadio, quien el viernes pasado elevó a juicio oral la causa en la que acusa a la ex mandataria de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos durante su gobierno.



El pedido debe pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera, que tiene sesenta días hábiles para analizarlo.



Si al término de ese lapso no se emitiera un dictamen, el cuerpo tiene 180 días, también hábiles, para debatir la cuestión en el recinto y reunir los dos tercios de los votos de los presentes para aprobarla.



En virtud de esos tiempos, el Senado podría debatir el desafuero de la senadora por la provincia de Buenos Aires el próximo año.



Para entonces, Fernández de Kirchner podría seguir siendo integrante de la Cámara alta o vicepresidenta de la Nación, dependiendo de la suerte del Frente de Todos en las elecciones de octubre.



Bonadio ya había enviado un pedido de desafuero contra la ex presidenta en diciembre de 2017, en la que la acusaba de presunto encubrimiento de los culpables del atentado a la AMIA a raíz de la firma de un tratado de cooperación con Irán.



El asunto nunca se trató en el recinto de sesiones por la oposición del peronismo, uno de cuyos principales abanderados era el entonces jefe de esa bancada, Miguel Angel Pichetto, quien ahora es el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.



El Senado sólo aprobó la autorización para que la Justicia, en la causa "Cuadernos", allanara el departamento que Fernández de Kirchner posee en el barrio porteño de La Recoleta.