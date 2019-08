El concejal Juan Monteverde consideró que la comisión de Planeamiento del Concejo “está al filo de la corrupción” luego de que se intentara dar cauce a un pedido de construcción de la familia del jugador de fútbol Ángel Di María de una torre sobre bulevar Rondeau con un metraje que ya no está contemplado en el código urbano actual. Aunque finalmente no se debatirá en el recinto este jueves, la iniciativa dejó abierta una fuerte polémica que se encendió aún más con un tuit del edil de Ciudad Futura.

“En el Concejo Muncipal están instalando un detector de metales en el ingreso. El problema es que muchas veces los delincuentes están del lado de adentro”, escribió Juan Monteverde en su cuenta personal de Twitter. El mensaje venía a cuenta de lo que pasaba dentro de la comisión de Planeamiento que integra junto a Horacio Ghirardi, María Eugenia Schmuck, Agapito Blanco, Agustina Bouza y Carlos Cardozo. El lunes pasado se había avanzado en el pedido de la constructora de la familia del futbolista para construir una torre sobre bulevar Rondeau al 1700, en un lote de diez metros de ancho. En 2012,los Di María había conseguido un permiso pero con los lineamientos del viejo código urbano y ahora quieren levantar la torre con esa misma normativa, ya caduca, con un permiso especial. En concreto, el proyecto supone una torre de 36 metros de altura en un lugar donde sólo se pueden construir ocho; y sin los cinco metros de espacio entre las medianeras.

En el Concejo Muncipal están instalando un detector de metales en el ingreso. El problema es que muchas veces los delincuentes están del lado de adentro �� pic.twitter.com/YZcJlr3VYN — Juan Monteverde (@juanmonteverde) August 27, 2019

La pretensión de la constructora del jugador del PSG francés generó rechazo en el Justicialismo y en Ciudad Futura desde donde salieron a pegarle a Cambiemos y al Frente Progresista por avalarla. Sin embargo, finalmente no contó con las firmas necesarias por lo cual no será tratada este jueves en el Palacio Vasallo. Más alla de esto, Monteverde renovó su cuestionamiento hacia lo actuado hasta aquí. En contacto con Radiópolis (Radio 2), consideró: “En hora buena que se conozcan las discusiones que damos todos los días en el Concejo porque sacarlas afuera es difícil”, empezó.

“A nuestro criterio la comisión no funciona de forma transparente, el problema no es el detector de metales sino que la comisión de Planeamiento está al filo de la corrupción. Está totalmente desmadrada. La relación entre el poder económico y la política en Planeamiento que es central está totalmente opacada, no pueden ni dan explicaciones de lo que votan”, señaló.

Monteverde acusó a sus pares de favorecer a un “famoso”. “Hay reglas para los perejiles pero son otras si sos amigo del poder”, lanzó y agregó: “Cuando mis compañeros levantan las manos le dan mucha plata a un sector”. Consultado sobre los argumentos usados por Cambiemos para promover el pedido de construcción en la creación de puestos de trabajo tan necesarios en este contexto económico, observó: “Lo de la generación de trabajo es más viejo que la injusticia. Esto de darle a los que ya tienen para que se derrame es un cuento que ya no funciona. Hay que mover la economía pero de otra forma, no usen más ese pretexto para seguir dándole a los que más tienen”.

Luego, manifestó en relación al edil Agapito Blanco: “Es un empresario de la construcción y hace las normas que modifican el escenario de la construcción, no es ético”.

Por otra parte, el edil adelantó que esta tarde en el recinto va a plantear la necesidad de que “la comisión de Planeamiento no funcione en un sucucho”. “Hay que tomar medidas. Que se hagan las reuniones de comisión en el recinto, que la gente vea”, pidió.

Finalmente volvió a su tuit: “No estoy diciendo que tal persona es corrupta, es una crítica política, estoy diciendo que hay sectores de la democracia que están podridos”, terminó.