En un acto sobre el proyecto Rutas Sanmartinianas, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia de los "valores" que caracterizaron la vida del general José de San Martín, y convocó a los argentinos a no resignarse e imitarlos, aún cuando parecieran que son "conceptos abstractos" y "no prioritarios" frente a "lo urgente", que es que "en la mesa de los argentinos no falte nada".

“Lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir”, dijo este lunes el presidente, en claro tono electoral. El mandatario hizo estas declaraciones al encabezar la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para que estas rutas sean reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.

Durante el acto, realizado este lunes en el hall de los Grandes Símbolos Sanmartinianos del Regimiento de Granaderos a Caballo del barrio de Palermo, Macri calificó como una "hazaña titánica" lo realizado por San Martín y su Ejército.

"Tuvieron la voluntad de hacer algo que parecía imposible, y algo de ese coraje lo heredamos los argentinos, porque sabemos que aunque cueste, ser mejores es posible", sostuvo el Jefe del Estado, quien agregó: "Quizá no podamos imitar las hazañas de San Martín, pero sí sus valores".

Entre esos valores, el Presidente mencionó "la visión, que muestra objetivos que parecen imposibles", "el trabajo común y la perseverancia, sin la cual nada se logra", "la osadía, que permite superar grandes obstáculos", y "la honradez, que le da valor a todas las acciones humanas".

Pero Macri destacó especialmente "la vocación por la paz y por la unidad de todos los argentinos" del general San Martín y resaltó la importancia de esos principios.

"Alguien podría decir que los valores son conceptos abstractos, algo en lo cual nos podemos concentrar cuando lo urgente ya está resuelto, cuando en la mesa de los argentinos no falta nada", analizó el mandatario, y agregó: "Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan".

Macri sostuvo que "los valores no se ven, no se tocan, se viven" y están "en cada cosa" que hace cada uno de nosotros y, en esa línea, mencionó al "policía que no acepta una coima", al "comerciante que cobra lo que es justo" y al "político que trabaja al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo".

"Estoy seguro de que somos muchos los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos. Más allá de lo político, lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir", continuó el Jefe del Estado.

"Por eso los invito a seguir encarnando este cambio cultural juntos, defendiendo los valores y todo lo que podemos construir, para eso tenemos que ser protagonistas porque depende de nosotros y de nadie más", dijo el Presidente, que repitió este concepto en el cierre de su discurso.

"Queridos argentinos, depende de nosotros y de nadie más", dijo el Presidente durante el acto, en el que también se escucharon las palabras del embajador argentino ante la Unesco, Rodolfo Terragno, que asumió que la comisión deberá "probar fehacientemente el carácter único de la trascendencia mundial del cruce liderado, en 1817, por el general San Martín".

Se trata de una comisión integrada por 15 especialistas de la historia, la cultura, las fuerzas armadas y la ciencia, que deberá presentar ante la Unesco los documentos y certificaciones correspondientes antes del 1 de febrero de 2020.

Las Rutas Sanmartinianas son los seis pasos ubicados en las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza, a través de los cuales San Martín cruzó en 1817 hacia Chile con el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en su campaña libertadora.

Integran esa ruta Comecaballos (La Rioja, 4.100 metros de altitud), Guana (San Juan, 3.414 metros), Los Patos (Mendoza, 4.200 metros), Uspallata (Mendoza, 3.400 metros), Portillo (Mendoza, 4.035 metros) y Planchón (Mendoza, 3.977 metros).

En el acto estuvieron además los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro y el secretario de Gobierno de Cultura, Pablo Avelluto.

También estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Bari del Valle Sosa; el titular del Ejército, General Claudio Pasqualini, y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Coronel José María Protti, entre otros funcionarios y autoridades militares.