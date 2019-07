Mauricio Macri encabezó el acto por la celebración del 9 de Julio en Tucumán, junto al gobernador Juan Manzur en el Museo Casa Histórica de la capital tucumana donde se firmó el acta independentista de 1816. Cerca del mediodía retornará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir el desfile militar. Durante su discurso comparó el contexto de 1816 con la actualidad al considerar que se lleva adelante un cambio fundamental en la historia argentina.

Su discurso, con tinte electoral, comenzó con un recuerdo al ex mandatario Fernando de la Rúa, que falleció esta madrugada a los 81 años: "Quiero saludar a la familia de De la Rúa en este día tan doloroso. Murió el ex presidente, un dirigente bien intencionado, una buena persona", sostuvo acompañado por su candidato a vice presidente, el senador peronista Miguel Pichetto, y varios miembros del gabinete de ministros que participaron en la también llamada "Casa de Tucumán" de un homenaje a los Próceres de 1816.

"El norte es una parte fundamental de nuestra identidad", siguió y expresó su gratificación por volver a la provincia por enésima vez durante su presidencia. “Acá la Argentina nació y le dijimos al mundo que éramos independientes, acá está el fruto de nuestra diversidad, de la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios, acá vinieron hombres y mujeres del mundo a construir un futuro juntos”, remarcó.

Luego, se refirió a los hombres que llevaron adelante la declaración de la independencia: “Un grupo de personas tomó una decisión de la que sabían no había vuelta atrás, había que hacerse cargo del futuro y confiaron en sus capacidades para construir una nación sin depender de nadie. Sucedió en esta casa porque el cabildo estaba en refacciones”, recordó.

“Vemos que esos hombres y mujeres de la independencia como próceres inalcanzables pero no eran tan distintos a los argentinos de hoy, eran personas con dudas e incertidumbres, se jugaba mucho al separarse de España, el futuro de un país. No crean que fue fácil –advirtió y continuó–nunca es fácil llevar adelante una transformación tan grande y sacar de raíz lo que hubo en décadas, le pasa al país. Son transformaciones que necesitamos para crecer y avanzar para no quedarnos estancados”.

Y continuó en ese sentido: “Había muchas diferencias en 1816, los que querían la independencia y los que consideraban si valía la pena”.

Macri remarcó que “los congresales dejaron atrás las diferencias por el bien común de una nación, ése fue el talento de Belgrano, de plantear las cosas de una manera superadora al barro de la política y San Martín también defendió el bien común” y añadió: “Ellos sabían que era sólo un comienzo como nosotros, pero que era para siempre, la independencia será para siempre, no hay marcha atrás cuando los valores son innegociables y cuando el pueblo está decidido en ir a una dirección”. También pidió “trabajar más allá de la diferencias encarando los problemas sin miedo”.

En Tucumán, la celebración el 203° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional comenzó anoche con un espectáculo del Ballet Estable de la provincia que interpretó "Las Sílfides" de Chopin y "Pájaro Libre", en homenaje a la cantautora tucumana Mercedes Sosa.

Además, distintos artistas locales dieron un recital en la explanada de Casa de Gobierno tucumana, donde a la medianoche se entonó el Himno Nacional.

En tanto, esta mañana, en la Plaza Independencia de Tucumán, se realizó el tradicional chocolate patrio y el izamiento de la bandera nacional, previo al inicio del acto central con la asistencia del presidente de la Nación.