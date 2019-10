Mauricio Macri le besó los pies a una señora en Tucumán a la que llamó “Mi Cenicienta”. Sucedió en el marco de la campaña electoral “30 ciudades en 30 días” bajo el lema “Sí, se puede”.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, Macri viajó a San Miguel de Tucumán donde encabezó un acto en la Plaza Independencia. Allí, el Jefe de Estado tuvo un particular gesto al celebrarle los 72 años que cumplió ayer mismo una señora que asistió. Macri invitó al público a cantar el “Feliz cumpleaños”, y pidió que suban al escenario a la cumpleañera que en el trayecto perdió su calzado.

Macri piensa que el cuento de Cenicienta se basó en Besarle los pies... Patético. pic.twitter.com/PiTt0wScZc — Andate Macri (@macri_andate) October 8, 2019

El presidente se dio cuenta y con humor gritó: “Perdió el zapato, la Cenicienta Manuela. ¿Dónde está el príncipe?”, preguntó entre risas. “Te amo, te amo, sos la Patria, yo abrazo a Argentina”, expresó exultante Manuela mientras abrazaba a Macri.

“Mi Cenicienta, encontré a mi Cenicienta, ahora tengo hechicera y Cenicienta”, respondió haciendo alusión al apodo que alguna vez un medio le dio a la primera dama, Juliana Awada. Enseguida, acompañando el chiste, Macri le besó el pie descalzo. “Te quiero mucho, salvá la Patria”, le solicitó la señora de 72 años.

Quién es Manuela

Manuela Ledesma, la mujer en cuestión, contó que su hermano es ex combatiente de Malvinas y luego envalentonó a los miles que se sumaron a la marcha al grito de “Si, se puede" y "viva la Patria”. Entre aplausos, Macri cerró la emotiva escena con un: “¡Viva la vida!”.

La protagonista de la particular foto que será de las más recordadas de este tramo de la campaña de Juntos por el Cambio, habló con La Gaceta de Tucumán. Nació el 7 de octubre de 1947 y ayer cumplió 72 años. “A la mañana me levanté, agradecí a Dios porque soy muy católica, y le pedí que David volteé a Goliat. Yo no quiero a Goliat en el Gobierno”, comparó haciendo referencia a Alberto Fernández.

Tras 52 años de trabajo, la “Cenicienta” de Macri se jubiló recientemente: trabajó en la Cerámica Matas, donde su papá era capataz. “Yo conozco lo que es la pobreza y el trabajo, cuando cerró la fábrica fui a trabajar a la Municipalidad hasta que me jubilé”, contó.

Si bien se manifestó en apoyo a Juntos por el Cambio, aseguró que no es de ningún partido político pero que participa en la vida política: “Cada vez que hay elecciones, con mi familia hacemos empanadas y les llevamos a los fiscales de la mesa". “Quiero que Macri esté cuatro años más, hace falta para la Patria, por mis nietos, yo ya estoy de vuelta”, declaró Ledesma.

“Fue algo espontáneo, alguien le dijo que yo cumplía años y me subieron. Estoy contenta y me hizo bien, porque venía con una tristeza muy grande”, concluyó emocionada Manuela.

En las redes sociales, “el hijo de la Cenicienta”, Francisco Bustos se refirió al insólito momento que se viralizó: “El presidente Mauricio Macri subió al escenario a mi madre, le cantó el cumpleaños, le dijo Cenicienta y le besó el pie porque perdió su zapato. Nunca visto en ninguna parte del mundo. #SiSePuedeTucumán”, escribió en su cuenta de Twitter Francisco.