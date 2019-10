El presidente Mauricio Macri pidió este martes durante un acto en Neuquén que "todos vayan a votar" en las elecciones del 27 de octubre porque afirmó que "trabajando juntos pudimos resolver muchos de estos problemas que arrastramos desde hace más de 70 años" y advirtió que "nos tenemos que dar más tiempo".



"Y cuando nos dimos más tiempo, terminamos resolviendo todo. Me pasó en Boca y en la ciudad (de Buenos Aires)", expresó en el acto de la marcha "Sí, se puede" que encabezó frente al monumento al General San Martín de la ciudad de Neuquén.



El jefe de Estado señaló que dentro de 21 días "tenemos que lograr que vayan a votar tantos argentinos como en 1983, tenemos que tener récord de asistencia", y pidió "todos vayan a votar".



Asimismo, se pronunció contra el narcotráfico y manifestó "fuera la droga de nuestras familias, fuera la droga de nuestra juventud".



El presidente sostuvo también ante los seguidores de Juntos por el Cambio que "nos une decirle no a la impunidad".



"No están solos, yo los voy a defender para que nunca más se tengan que resignar", acotó acompañado por dirigentes locales y el intendente Horacio "Pechi" Quiroga, candidato a senador nacional.

