El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la principal medida de un segundo gobierno de Mauricio Macri sería "una gran convocatoria a la unidad nacional"y el llamado a un "acuerdo económico social".



A su vez, pronosticó un triunfo del oficialismo en las urnas en octubre, “en primera vuelta”, luego de un "escenario más parejo" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto.



"Una gran convocatoria a la unidad nacional sería el eje central de la política que va a expresar el presidente Macri, esto me lo ha ratificado", afirmó Pichetto en una entrevista.



Agregó que el presidente Macri tiene "la oportunidad de dejar un gran legado", gracias a "un capitalismo inteligente, con defensa del interés nacional, e integrado al mundo".



En esa línea, el histórico senador del PJ dijo que no tiene "nada que ver" y que está "alejado" del "peronismo que expresa una visión de izquierda", aunque sí cree "un peronismo democrático y republicano como soporte del sistema".



"Creo en una concertación democrática en el Congreso de grandes acuerdos y no un modelo de fractura de la democracia", dijo, y criticó a los que "siempre están deseando que pase lo peor en Argentina", para su propio beneficio político.



Por otra parte, negó que las opciones que expresan los economistas Roberto Lavagna y José Luis Espert puedan debilitar las opciones del oficialismo de alcanzar una victoria en octubre y cargó contra el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner al asegurar que no es "una opción para pelear en el escenario de la primera vuelta".



"El proyecto Lavagna es un proyecto en extinción y minoritario que ha quedado reducido a un esquema muy limitado", aseveró Pichetto y aventuró que "se va a achicar mucho" a medida que avance la campaña.



Por último, sobre la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, dijo que "la Argentina está ante un desafío extraordinario" y que "el peor escenario es el que sostienen Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes definen el acuerdo como una tragedia".



"La Argentina no va a volver hacia atrás, no va a volver a políticas económicas de intervención, a esquemas muy rígidos en el plano de control de todas las variables económicas. Estoy convencido de que, aún asumiendo que se han vivido dificultades el año pasado por la devaluación, las cosas empiezan a mejorar y hay un plano de crecimiento sostenido", concluyó.