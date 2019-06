El candidato a intendente Roberto Sukerman votó a las 11 de la mañana en el Colegio Dante Alighieri, al que llegó acompañado por sus tres hijos y su esposa Alejandra: “Arrancamos la mañana preocupados por el corte de energía porque no sabíamos lo que iba a pasar, pero la situación comenzó a normalizarse y entendemos que esto no debería traer ningún trastorno. La gente que no pudo ir a votar más temprano puede hacerlo durante el resto del día”, explicó.

Sukerman yendo a votar este domingo.





Por otra parte, el candidato del peronismo aseguró que llegan muy tranquilos y con muchas expectativas a esta elección: “Para nosotros hoy es un día histórico”, manifestó.

En tanto, el resto de la jornada Sukerman lo pasará con su familia y a partir de las 18.00 esperará los resultados en el Centro de Cómputos del Frente Juntos en Rosario en el Centro Cultural Atlas ubicado en Mitre 645.