En el marco del acto de cierre de campaña, realizado en el Comité Radical de Rosario, el candidato a intendente de Cambiemos, Roy López Molina, expresó que el próximo domingo será “un día histórico”, porque “se definirá si estamos para evolucionar y vivir más seguros o si seguimos con las mismas opciones de siempre”.



En ese sentido, López Molina sostuvo que “Sukerman es el fiel representante del Kirchnerismo, que ya demostró lo que es, un gobierno que se la ha robado toda, y Javkin, que es el candidato del Socialismo, es decir, más de lo mismo y está acompañado por Antonio Bonfatti, que es el principal responsable del avance del narcotráfico en la provincia. Por eso, yo confío en que las ganas de cambiar de los rosarinos y rosarinas nos van a dar un muy buen resultado este domingo, porque son cada vez más los que acompañan nuestro proyecto porque saben que somos los únicos que proponemos dar batalla contra la inseguridad”, afirmó.



El dirigente de Cambiemos consideró que en estos años hubo “una matriz de complicidades políticas y policiales que dejó a Rosario con cuatro veces más homicidios que la ciudad de Córdoba”. Y para revertir esta situación, dijo, “se necesita la decisión política de no negociar con las mafias”.



En este punto, López Molina resaltó el Acuerdo Rosario Segura que firmó días atrás con el candidato a gobernador José Corral, “porque necesitamos que el intendente lidere la lucha contra el delito y que el gobernador acompañe para cuidar a los rosarinos”.



“Después de 30 años de un mismo gobierno en la ciudad, que ha tenido sus cosas buenas, como la salud pública y la cultura, tenemos grandes preocupaciones, como la inseguridad. Yo quiero ser intendente para que todos podamos salir a la calle tranquilos o esperar el colectivo sin la sensación de que algo nos va a pasar. Y en esto también es fundamental trabajar para que e. transporte público, las cloacas, el pavimento y la iluminación lleguen a todos los barrios. Son cosas básicas, pero que en 30 años no se hicieron”, remarcó López Molina.



Gasto eficiente y menos impuestos



Para el candidato a intendente de Cambiemos, “hay un achanchamiento y pérdida de fuerzas del actual gobierno municipal”, que, sostuvo, “no ha invertido bien los recursos públicos en obras que realmente transformen la realidad de los vecinos y vecinas”. “El año pasado, en Rosario se gastaron US$ 1,2 millones en una pantalla gigante para el Mundial y $ 10 millones en pan dulces para fin de año”, recordó.



Además, en lo que respecta al plano productivo, reiteró su propuesta de exonerar el cobro de Drei a los nuevos comercios o empresas que se instalen en la ciudad durante un periodo de 12 meses desde la fecha de radicación y un descuento de hasta 50% del mismo impuesto durante el año siguiente, que se determinará en igual porcentaje al aumento del personal de cada empresa.



Por último, afirmó que la luz y el gas “se deberían cobrar de acuerdo al consumo, no con los impuestos que hoy incluye la factura y que encarecen el servicio”. “José Corral implementó esta quita en la ciudad de Santa Fe con la cuota de alumbrado público y hoy en la capital de la provincia se paga entre 200 y 300 pesos menos, pero acá el Socialismo no quiso sacar esa cuota oculta en la tarifa de la EPE”, señaló y finalizó: “Somos los únicos que hemos planteado estas propuestas; el resto propone más impuestos y más gasto ineficiente”.