El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, consideró que es probable que el presidente Mauricio Macri participe del acto del Día a la Bandera, teniendo en cuenta que el año pasado no asistió. De visita en Funes, donde recorrió las obras de ampliación y repavimentación de la Avenida Illia, el funcionario ponderó al gobierno nacional por su forma federal y destacó la realización de obra pública sin “discriminación”.

En diálogo con A Diario, el programa de Alberto Lotuf en Radio 2, el ministro fue consultado sobre si Macri va a participar del tradicional acto del Día Nacional de la Bandera. “Va a venir, entiendo que sí”, señaló. También, el funcionario se refirió a la obra pública en Santa Fe: “Ha recibido más recursos que nunca en la historia del país, la Nación le devuelve a las provincias lo que les corresponde, los recursos ya no están en manos discrecionales, no hace discriminación a la hora de hacer obras públicas y eso Santa Fe lo sabe y mucho después de 12 años de discriminación”, advirtió.

“No recuerdo a tantas provincias con superavit”, continuó y resaltó: “El presidente decidió acatar sin ninguna restricción la restitución de fondos a Córdoba y San Luis y además lo extendió al resto de las provincias porque hubo una decisión política de devolver los recursos a las provincias. Esperemos no retroceder”, sostuvo. Luego, enumeró una serie de obras que se llevan a cabo en Rosario: “Tampoco son obligación nuestra pero las hacemos porque el Estado municipal o provincial no las hace”, apuntó y subrayó: “Hemos logrado dejar atrás para siempre el vínculo de obras públicas y corrupción”.

Sin dejar trascender quién acompañara a Macri en la candidatura presidencial, al ministro también se le consultó sobre la inflación. “Estamos usando otras recetas distintas a los últimos 70 años, es que estamos haciendo, no hay magia sino un enorme esfuerzo”, dijo y reconoció: “Sobrestimamos la capacidad de resolver esto y genera frustración porque dificulta llegar a fin de mes pero estamos tomando las medidas para terminar para siempre con el problema”.

Tras asegurar que no se abandonó la obra del Monumento a la Bandera, se refirió al pago de la deuda a Santa Fe por coparticipación. “Hemos planteado propuestas que no se aceptaron, nuestro candidato José Corral planteó devolver a la provincia con mayor presencia de fuerzas federales en la provincia, tenemos que ser creativos porque hemos tomado un país quebrado, no podemos ser irresponsables y prometer lo que no se puede cumplir pero tenemos la mayor vocación de hacerlo”, concluyó.