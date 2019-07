El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el periodista de Cadena 3 de Córdoba Mario Pereyra protagonizaron este viernes una entrevista tensa en donde el ex jefe de Gabinete le pidió: "Entiendo que usted no me quiere pero disimúlelo".

La nota se tensó cuando Fernández le recriminó a su entrevistador que no lo dejaba terminar y el periodista lo acusó de mentir.

En las redes sociales se viralizó un fragmento de dos minutos del intercambio presentado como un acto de valentía del periodista por preguntar sobre la corrupción o de entereza del candidato para responder, según la óptica.

Alberto Fernández lo hizo de nuevo...

El candidato de CFK perdió los estribos con el periodista Mario Pereyra a quien no le tembló el pulso al momento de decirle las cosas en la cara������ pic.twitter.com/9S02NO7IzI — Roberto Rivero (@rermultimedia) 19 de julio de 2019

Mario Pereyra es oficialista y además, un maleducado. Celebro que Alberto tenga esa entereza para responder a sus chicanas https://t.co/m4CPAhioGy pic.twitter.com/okoL4hxMuT — MALENA �� ⏩ Para La Victoria (@soyladeltango) 19 de julio de 2019

"¿Cómo usted se une a un vicepresidente (por Amado Boudou, ex funcionario) que está preso, condenado; a una mujer (por Cristina Fernández de Kirchner) que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?", le preguntó Pereyra

"No es verdad lo que está diciendo, está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo", respondió Fernández y siguió: "Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiere pero por lo menos disimúlelo".

"Yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados porque yo he pasado 6 años y medio en la función y a mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar. Usted me pide que me haga cargo de lo que otros hacen", agregó el candidato.

La nota completa:

.