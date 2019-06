Rosario3.com fue en busca de la palabra autorizada de un especialista, el doctor Daniel Piskorz, quien así se refiere al tema: “A un número importante de personas les podríamos ayudar a evitar que tengan un infarto. Y si podemos evitarlo y logramos que sus arterias recuperen parte de sus funciones, esos pacientes pueden volver a tener una vida normal.

Por eso les decimos a la población que tenga en cuenta que cuando alguien siente un dolor en la cara anterior del pecho; la zona de la corbata; o siente falta de aire cuando está haciendo un esfuerzo o aun en reposo y que lo despierta por las noches, debe concurrir urgente a un centro especializado y hacer la consulta. Para evitar que el infarto se consume.

No todos los dolores en el pecho nos avisan que esa persona va a tener un infarto.

- ¿Qué características tiene el dolor de pecho con el que se puede manifestar un infarto?

- El dolor es delante del esternón, en la zona de la corbata. Puede estar corrido hacia la parte izquierda del tórax en la zona mamaria. Es una opresión como que algo pesado se aplasta contra el pecho o puede ser como una comezón o un ardor que puede correrse a los hombros y a los brazos. Se acompaña de traspiración y chucos de frío y náuseas. Generalmente ese dolor se inicia con un esfuerzo a tal punto que si la persona detiene el esfuerzo el dolor cede. Pero hay que ser cuidadosos porque muchas veces los pacientes debutan con estos dolores estando en reposo Algunas veces ese dolor despierta a los pacientes si están durmiendo. El dato a tener en cuenta es que en la mayoría de los casos el dolor comienza con un esfuerzo y el mismo cede cuando se deja de hacerlo.

- ¿Qué se debe tener en cuenta?

Tratamiento

- Los pacientes no cumplen mayoritariamente con el tratamiento. En nuestro país se calcula que hay entre 10 a 15 millones de hipertensos de los cuales sólo la mitad tiene hecho el diagnóstico y de éstos cinco a siete millones, sólo la mitad reciben tratamiento; es decir entre 3 a 4 millones y de éstos, 1 millón y medio a dos millones tienen sus cifras de presión arterial controlada. El resto son hipertensos que no están diagnosticados o que no están recibiendo tratamiento o que éste no logra reducir su cifra de presión arterial

Consumo de sal

- Recomiendo reducir la sal de mesa, la sal que se le agrega a los alimentos mientras su cocción, y el consumo de alimentos elaborados y envasados por su alto contenido de sodio.

Si bien el sodio es necesario para mantener la vida debemos darle a nuestro organismo la cantidad de sodio necesario y no más. El agregado de sodio a los alimentos es un hábito cultural y no una necesidad fisiológica. Con dos gramos de sal agregada a los alimentos cubrimos esas necesidades. La cocción de los alimentos no debe ser hecha agregando sal y debemos evitar consumir productos procesados y/o envasados, además de fiambres y embutidos ya que tienen un alto contenido de sodio”.