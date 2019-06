El 2019 trajo muchas novedades para los amantes del universo gastro, y especialmente para aquellos que se han sumado a un estilo de vida saludable, porque los pronósticos nos hablan de un año donde el impero de la healthy food será imparable. Tomá nota de lo último en gastronomía:

- Realfooding

Comer comida real y evitar los alimentos ultraprocesados. Es el pilar básico en el que se fundamenta el movimiento “Realfooding”.

- Batch Cooking

Otro concepto gastro de moda que hace referencia a dedicar un día a cocinar (normalmente el fin de semana, cuando disponemos de algo más de tiempo) para el resto de la semana, haciéndolo eso sí, de forma eficaz, optimizando el tiempo al máximo, y dando prioridad al componente saludable de las recetas.

- Too Good to Go

Esta app ya funciona en 9 países y su propósito fundamental es luchar contra el desperdicio de alimentos. Ideada en Dinamarca, geolocaliza establecimientos cercanos a tu ubicacióndonde ese día va a sobrar comida para que puedas así hacer tu pedido.

- Refrigerdating

La propuesta de esta app consiste en que los usuarios encuentren el amor en función, ya no de aburridos parámetros como el aspecto físico de quien aparece en la pantalla del móvil, sino de criterios que miran más en el interior ¡pero de su heladera!

- Slow cooker

No es que las ollas de cocción lenta sean algo nuevo. Ni mucho menos. Lo que ocurre es que estos aparatos han recuperado hoy día cierta popularidad como consecuencia de esa tendencia gastro que mira hacia la comida tradicional, ésa que se hace sin prisas.

- Mukbang

Si alguien nos hubiera dicho hace no tanto tiempo que sentarse frente a una cámara y mostrar a quienes están al otro lado cómo nos pegamos un atracón de comida se convertiría en objeto de interés de miles de personas, jamás lo hubiéramos creído. Pero llegó Youtube, y con él sus infinitas posibilidades. La situación descrita se llama Mukbang y se trata de una moda surgida en Corea del Sur hace casi una década, y que aun continúa vigente.

¡Ideas para comérselas!