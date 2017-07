Ciudades para visitar y probar las mejores cervezas

Gran fiesta Claro está que si hablamos de Europa y de cerveza, Alemania no puede faltar en la lista. La cuna de la Oktoberfest es un lugar de paso obligado para los turistas amantes de la malta.

• Baum Pichincha - Baum Cochabamba . Ofrece diferentes opciones, que van desde la suave Honey Beer hasta la intensa Old Ale.

• On Tap . En la esquina de Salta y Alvear, ofrece unas veinte microcervecerías con estilos muy distintos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo