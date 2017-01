Conocé los beneficios de pintar mandalas

Si te estás preguntando cómo dibujarlo, la respuesta es que no existe un modo correcto de hacerlo. Todo dependerá de tus ganas al momento de colorear. Sin embargo, como recomendación, tené en cuenta la simetría para elegir si utilizar lápices, acuarelas o ceras y en qué tonos.

Al pintar un mandala, no sólo estás poniendo en marcha tu lado creativo y fomentando tu concentración, sino que también, es muy útil para desarrollar la paciencia y vencer la rutina diaria. Además, para muchos, esta actividad es una forma de meditación con el objetivo de recuperar la atención.

