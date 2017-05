Conocé los colores de cabello que marcan tendencia

Chocolate mauve Esta nueva coloración también sigue ganando seguidores. Si el tono de tu pelo es oscuro o castaño, pero querés darle un efecto de luminosidad, este look es para vos.

Nude hair Gigi Hadid es una celebridad que siempre está marcando tendencia y este caso no es la excepción: nude hair. Se trata de una coloración oscura pero que, combinada con tonalidades neutras como el beige, crea un look natural.

