Crece el mercado de productos de lujo usados

Fundada en Cambridge, ThredUP es otro de los casos estadounidense, líder en la venta de artículos de segunda mano para niños y mujeres. Respecto a su funcionamiento, la empresa recibe diversas prendas que los usuarios mandan por correo y las analiza: lo que se puede vender, se sube al sitio a un precio reducido y aquello que no se puede comercializar, se devuelve al cliente o se dona.

La madre de las plataformas en este segmento de lo premium es The Real Real . Cuenta con más de 600 empleados, un equipo especializado para chequear que cada producto sea genuino y oficinas en todo Estados Unidos, recibiendo y enviando artículos alrededor del mundo, de marcas como Cartier, Rolex, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Prada, Gucci, entre otras.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo