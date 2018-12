Gin-tonic: un clásico que se reinventa

La descontrolada moda de las ginebras premium, que se convirtió en un rasgo casi idiosincrático de la relación con el consumo de alcohol, no cesa. La fiebre del gin-tonic crece sin control y de ser un cóctel más hace solo unos años pasó a convertirse prácticamente en una categoría de bebida en sí misma.

La mayoría de coctelerías y hasta los bares más humildes no pudieron resistirse a ampliar su carta con una selección cada vez más amplia de marcas exquisitas y recetas. Ya son pocas las coctelerías que no dedican un apartado de su carta en exclusiva a diversas interpretaciones de la sencilla mezcla. Con el boom surgieron, marcas de tónica premium, destinadas a arañar nuestros bolsillos y no desmerecer la categoría de la ginebra que les acompañe.

Popularidad no le faltaba al gintonic. Y adeptos y simpatizantes tampoco. Pero no contenta con eso, la tradicional ginebra se reinventó y es fácil encontrar sus versiones más chics:

1- Kaava Gin

Una de las últimas novedades en el sector es Kaava, una ginebra con burbujas presentada en una botella sofisticada, que pretende fundir en un mismo producto lo mejor de la ginebra y del vino espumoso.

2- Hendrick’s Gin

Una infusión hecha a base de pétalos de rosas de Bulgaria, casi inapreciable, y otra de pepino holandés, de ahí su inconfundible sabor.

3- Star of Bombay

Se elabora a partir de un método de destilación más pausado que da lugar a una ginebra super premium con intensas notas cítricas y fondo floral.

4- Tanqueray Ten

Esta ginebra es ideal para un gin-tonic equilibrado o como base de cócteles deliciosos. Está destilada con cítricos, flores de manzanilla y otras notas como el enebro.

5- Tanqueray Bloomsbury

Producto exclusivo de edición limitada con toques dulces que contiene el doble de enebro y corteza de casia.

6- G-Vine Floraison

Nacida en Francia, esta ginebra está elaborada a partir de uvas y representa la ginebra francesa original. Tiene un sabor suave y elegante con toques de 10 plantas aromáticas seleccionadas.

¡Sumate a la moda del gin-tonic!