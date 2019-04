Hair style: ¿piercing en el pelo?

Seguro asocias el piercing con perforaciones en diferentes partes del cuerpo, como las orejas, la nariz y los labios. Pero no solo se trata de eso, ya que surgió una nueva moda que consiste en colocar aros, dijes e inclusive clips de papel haciendo perforaciones en el cabello y formando peinados que son espectaculares.

El piercing en el cabello es una nueva moda que está dando que hablar y se transformó en tendencia en muchos salones de peinado.

El tipo de piercing que se utilice dependerá del gusto de cada persona: hay chicas que prefieren las argollas clásicas, mientras que otras optan por dijes colgantes.

Lo mejor de esto es que, si bien las perforaciones existen, no tienen efectos negativos a largo plazo, no dejan marcas de ningún tipo y no duelen en absoluto. Así que, si querés comenzar a incursionar en este mundo apasionante pero aún no estás del todo segura, te dejo algunas imágenes para que encuentres inspiración: