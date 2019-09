Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos hablado de ella y también el número de looks que ha protagonizado. Y no, no se trata de una tendencia, hablamos de una prenda en concreto que vivió su momento de gloria el pasado año y, lejos de apagarse con el paso de las temporadas, ha logrado convertirse en casi un básico para las más estilosas de la red.

Versátil, salvaje y muy favorecedora, así es la falda que no paramos de ver en nuestro feed de Instagram. Hablamos, por supuesto, de las faldas “midi” con estampado de leopardo, una prenda que seguirá ocupando un lugar muy destacado en el armario femenino.

En cuanto veas cómo la llevan las reinas de Instagram, te aseguramos que esta prenda va a convertirse en un básico para tu día a día. Combina bien con todo: podés usarla con camisetas lisas, estampadas, jerseys finos, blusas de tirantes, una camisa blanca. Las posibilidades son infinitas y cuando hablamos del calzado también.

¿Qué esperas para ir por ella?