Lo que se viene para la temporada Primavera-Verano 2018

Las pasarelas internacionales ya han dictado cuáles son las propuestas que llegarán a la Argentina para instalarse en la temporada Primavera-Verano 2018.

Según publica notilook.com.ar, no van a faltar las siluetas años 80, con cinturas altas bien marcadas, transparencias, volantes, alegría, feminidad y extravagancia.

La moda PV18 será atrevida y los colores de moda estarán llenos de energía. Se viene una verdadera Pink Mania y llevaremos todas las tonalidades del amarillo, rosa y rojo. Géneros con estampados de flores en todos los tamaños, a cuadros retro vichy, con líneas de diferente ancho y colores o con formas geométricas.

Look monocromático

Los outfits de color total van a estar bien presentes esta primavera verano 2018; serán frescos, son atrevidos y muy chic. El color blanco es una de los tonos preferidos a la hora de vestir en verano y looks total white serán todo un must have.

Look a capas

Layering o vestir a capas es una tendencia que viene pisando fuerte, camisetas y blusas para un mismo look y tops llevados encima de otras prendas algo más largas.

Estilo lencero

Siguen muy vigente al igual que la temporada anterior las prendas con detalles de encajes, aunque en esta viene en colores mas vivos y estampados.

Crochet

En el proximo verano el tejido estrella sera el crochet, lo podras encontrar en todo tipo de prendas ya sea todo tejido o en detalles. como kimonos, shorts, tops, blusas, vestidos y faldas.

Casuales y juveniles

En moda urbana para teenager sobresale los apliques bordados, minidaldas y short de denim. Para abrigos las camperas bomber y buzos.