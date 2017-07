Lo último: los piercings van en el pelo

Tal como publica mujer , Ariana Grande lució este detalle en su cabeza durante el concierto realizado en Manchester en homenaje a las víctimas por el atentado perpetuado tras una de sus actuaciones en la ciudad británica, pero ella no ha sido la única en llevar este original estilo. ¿Te animarías a lucirlo?

Por más que parezca raro, ahora el furor son los piercings capilares, que se han convertido en uno de los elementos más novedosos de esta temporada, una tendencia a la que ya se han sumado muchas famosas. ¿Cómo son? Se trata de arandelas que se enganachan al cabrello de tal forma que generan el efecto de un piercing con los que se crean looks desnfadados y laboriosos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo