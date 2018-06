Look trendy: El cabello pixelado arrasa en Instagram

Se llaman X-presion y no, no vienen de Estados Unidos o de ningún país árabe. Tampoco de Reino Unido, ni Asia. Los creativos de este impresionante trabajo son españoles y tal como publica elle, vas a quedarte sin palabras cuando veas lo que hacen con el pelo.

Tal y como describen en su web, el leitmotiv de X-presion es crear técnicas que beneficien a la industria de la peluquería de forma creativa pero desde una perspectiva comercial. Su trabajo, ha sido galadonado varias veces y hasta la revista ELLE USA lo ha destacado por su impactante imagen.

Durante sus sesiones transforman el habitual proceso de trabajo en una exposición artística impresionante que no tiene análogos en el mundo. Como resultado: cabello transformado a través del corte y color en un look que parece digital, donde los “píxeles” son los protagonistas y en el que nada es lo que parece. Y si no, echa un vistazo a este trabajo. Lo que parecen unos píxeles rosas perfectamente alineados en una melena ultralisa, en realidad esconden unos flamencos de aspecto digital.

Trabajan a nivel editorial, en campañas y desfiles. Son madrileños y su fundador, Jorge Cáncer, es el artífice de muchas de las obras más impresionantes. ¿Dejarías hacerte estos diseños en tu cabello?